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MV Hondius, la nave olandese dell'Hantavirus riprende la navigazione

Mondo
©Getty

Dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam, la nave da crociera ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere il mare. Gli esperti di disinfestazione hanno dichiarato che l'imbarcazione è priva di roditori

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La Hondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di Hantavirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta DutchNews.

Esperti di biosicurezza hanno disinfettato la nave per quattro giorni

La MV Hondius è stata trattenuta in porto per ulteriori operazioni di pulizia dopo che l'ultimo membro dell'equipaggio è sbarcato la scorsa settimana. La maggior parte dei 147 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo era stata evacuata da Tenerife all'inizio di maggio. I quattro giorni di operazioni di pulizia degli otto ponti della nave sono stati affidati a esperti di biosicurezza che indossavano dispositivi di protezione individuale, utilizzando perossido di idrogeno e vapore ad alta temperatura. La nave è stata inoltre dichiarata priva di roditori dagli esperti di disinfestazione. Sabato l'autorità sanitaria locale (GGD) ha rilasciato alla nave il certificato di idoneità sanitaria, consentendole di raggiungere Longyearbyen, sull'isola artica delle Svalbard dopo aver effettuato la manutenzione ordinaria. La partenza per la crociera nell'Artico è prevista per il 13 giugno, ha dichiarato l'operatore Oceanwide Expeditions. "Ciò che ha reso unica questa operazione è stato il livello di coordinamento necessario per sviluppare e attuare una risposta di biosicurezza controllata in un lasso di tempo molto breve" ha dichiarato Marcel van den Brink, direttore commerciale di EWS Group, responsabile dell'operazione di pulizia.

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