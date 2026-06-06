Nucleare, dove sono le centrali in Europa e a che punto siamo con i reattori modulari
Anche dal nostro Parlamento è arrivato il primo sì al ritorno del nucleare. Qual è la situazione nel resto del Vecchio Continente? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 5 giugno
- Anche in Italia è arrivato il primo sì al ritorno al nucleare, con tecnologia pulita: entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione alla Camera della lege delega, dovrebbero arrivare “le norme attuative”, ha annunciato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Qual è la situazione nel resto d’Europa? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in ondal il 5 giugno. In foto: centrali nucleari a Cofrentes, Spagna
- In Europa l’energia nucleare non è una rarità. Anzi: sono moltissimi i Paesi che già ospitano centrali per la sua produzione (nella foto, quelli in blu), dalla Spagna alla Francia e dalla Finlandia al Regno Unito.
- Vari Stati, tra cui anche l’Italia, fanno poi parte dell’Alleanza nucleare europea, iniziativa nata proprio per lo sviluppo dell’energia nucleare di nuova generazione, che prevede ad esempio la condivisione di studi, ricerche e buone pratiche sul tema tra i Paesi membri.
- Lanciata nel 2023 su spinta della Francia, l'iniziativa comprende ora 13 dei 27 Paesi dell'Unione europea. Esclude qualsiasi uso non pacifico del nucleare.
- Molto si parla in questi giorni dei piccoli reattori modulari di ultima generazione (SMR, Small Modular Reactors), che sono quelli su cui punta l’Italia per il futuro. Al momento in Europa risultano già molti progetti specifici per il loro sviluppo, tra cui anche in Ucraina.
- Si tratta però di un’industria giovanissima: ne esistono soltanto due, in tutto il mondo, già attivi. Il loro utilizzo commerciale è previsto intorno al 2030.
- Il primo Smr attivato al mondo, nel 2020, è stato il KLT-40S Akademik Lomonosov, costruito in Russia. Si trova però su una nave.
- Poi è arrivato il cinese HTR-PM, entrato in esercizio da fine 2023.