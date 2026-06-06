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Nucleare, dove sono le centrali in Europa e a che punto siamo con i reattori modulari

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Ipa/Sky TG24

Anche dal nostro Parlamento è arrivato il primo sì al ritorno del nucleare. Qual è la situazione nel resto del Vecchio Continente? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 5 giugno

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