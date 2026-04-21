Il Papa lascia l’Angola, appelli a pace e giustizia sociale

Papa Leone conclude la sua visita in Angola, penultima tappa del tour africano, rilanciando messaggi di pace, riconciliazione e sviluppo. A Luanda migliaia di fedeli si sono radunati per salutare il pontefice, mentre il presidente João Lourenço lo ha accompagnato nella cerimonia ufficiale di partenza. Il Papa ha richiamato il valore della memoria storica dell’Angola, segnata dalla guerra civile, come esempio per affrontare i conflitti globali. Prossima e ultima tappa, la Guinea Equatoriale.
Prossimi video
100 anni, Elisabetta la più amata a Buckingham Palace
Mondo
Ucraina, Onu chiede un cessate il fuoco immediato
Mondo
Teotihuacan, sparatoria sui turisti: un morto e 4 feriti
Mondo
Usa, veterani protestano contro guerra in Iran: 60 fermi
Mondo
Elisabetta, 100 anni da nascita: videomessaggio di Re Carlo
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il futuro dell'Ue dopo la vittoria di Radev
Mondo
Iran, verso secondo round negoziale a Islamabad
Mondo