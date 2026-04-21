Il Papa lascia l’Angola, appelli a pace e giustizia sociale

Papa Leone conclude la sua visita in Angola, penultima tappa del tour africano, rilanciando messaggi di pace, riconciliazione e sviluppo. A Luanda migliaia di fedeli si sono radunati per salutare il pontefice, mentre il presidente João Lourenço lo ha accompagnato nella cerimonia ufficiale di partenza. Il Papa ha richiamato il valore della memoria storica dell’Angola, segnata dalla guerra civile, come esempio per affrontare i conflitti globali. Prossima e ultima tappa, la Guinea Equatoriale.