Iran, raid Usa su postazioni radar: Pasdaran rispondono

Il Comando centrale delle forze armate Usa ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm a scopo difensivo, abbattendo anche quattro droni lanciati verso Hormuz. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver risposto all'offensiva prendendo di mira importanti basi nemiche statunitensi in Kuwait e Bahrein. Secondo Trump all'Iran sarebbe rimasto soltanto il 21-22% della propria capacità missilistica.