Prevista una visita in una casa di accoglienza per anziani, poi la messa nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione. Domani la partenza per la quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale
Terzo giorno in Angola per Papa Leone XIV. Oggi il pontefice è a Saurimo, capitale dei diamanti e delle tradizioni ancestrali del Paese. Prevista una visita in una casa di accoglienza per anziani, poi la messa (alle 12.15 ora italiana) nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, la chiesa principale dell'Arcidiocesi di Saurimo. Nel pomeriggio, dopo il ritorno a Luanda, nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima, l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali.
Il Papa in Angola e la prossima tappa
Ieri, 19 aprile,il pontefice aveva celebrato la messa a Kilamba. È possibile "costruire un Paese dove siano superate per sempre le vecchie divisioni, dove scompaiano l'odio e la violenza, dove la piaga della corruzione venga guarita da una nuova cultura della giustizia e della condivisione", il messaggio del Santo Padre. Il Papa ripartirà la mattina del 21 aprile, per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale.
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