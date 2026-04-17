La guerra in Iran ha riportato al centro la vulnerabilità energetica dell’Europa, proprio dopo il suo progressivo distacco dalle forniture russe. Il blocco delle rotte nel Golfo ha messo sotto pressione approvvigionamenti, trasporti e prezzi, evidenziando i limiti della strategia di diversificazione. Bruxelles ha risposto con misure d’emergenza basate su risparmio, flessibilità e nuovi fondi. Ora sarà decisiva la risposta degli Stati membri per evitare la tempesta perfetta