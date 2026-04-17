Dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Libano ed Israele, il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares ha dichiarato che la Spagna ha accolto con favore la tregua stessa che considera "essenziale" per la stabilità in Medio Oriente. "È quanto noi chiediamo ed esigiamo dal primo momento" delle ostilità fra Israele ed Hezbollah, ha detto Albares. "Non ci sarà una pace reale e stabilità se non c'è un cessate il fuoco in Libano", ha aggiunto, durante la presentazione di un libro all'Istituto Cervantes. Tuttavia ha ricordato che "ci sono 10.000 soldati statunitensi che si stanno dirigendo verso lo Stretto di Hormuz" nell'operazione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Ma né la democrazia, né l'uguaglianza per le donne in Iraq, né la stabilità per nessuno in Medio Oriente arriveranno con la guerra", ha aggiunto il capo della diplomazia iberica.