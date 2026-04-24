Hegseth: "Per l'Europa finito il tempo della nostra protezione gratis"

Lo ha riferito il segretario alla Difesa nel corso di un briefing sulla guerra in Iran presso il Pentagono. Teheran, ha spiegato ancora, "ha la possibilità di fare un buon accordo" ma in mancanza di un'intesa, "l'esercito americano è pronto a colpire di nuovo"

Anche Pete Hegseth, come già successo col presidente americano Donald Trump, ha lanciato una serie di stoccate agli alleati europei. "L'Europa e l'Asia hanno beneficiato della nostra protezione per decenni, ma il tempo di approfittarne gratuitamente è finito", ha riferito il segretario alla Difesa nel corso di un briefing sulla guerra in Iran presso il Pentagono. GUERRA USA-IRAN, LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA

Le "chiacchiere inutili"

"Chiacchiere inutili". Così lo stesso Hegseth ha poi definito le discussioni tra quasi 50 paesi, ospitate la scorsa settimana a Parigi da Francia e Gran Bretagna, su come ristabilire la libertà di navigazione nell'area dello Stretto di Hormuz. "So che ci sono molte discussioni, avete visto la conferenza - che definirei sciocca - che si è tenuta in Europa la settimana scorsa, dove si sono riuniti per parlare di parlare, di fare forse qualcosa in futuro, quando le cose saranno sistemate. Non si tratta ancora di sforzi seri".