Nato, Trump e la lista dei "cattivi": quali sono gli alleati a rischio

Non solo Sigonella, per la quale è stato negato l'atterraggio ai bombardieri degli Stati Uniti impegnati nelle operazioni belliche in Medio Oriente e che già negli anni Ottanta era stata al centro di una crisi diplomatica con Washington. Le basi americane sul territorio italiano sono diverse, da Camp Darby a Pisa a Camp Ederle a Vicenza e fino ad Aviano, Gaeta e Napoli dove ha sede l'Allied Joint Force Command Naples. Ipotizzando un'applicazione "alla lettera" della nuova classificazione Usa, una parte dei militari Usa di stanza in Italia, attualmente circa 13mila unità, potrebbero esseri dislocati verso Paesi più "collaborativi", un trasferimento che rischierebbe di rivelarsi costoso e dispendioso in termini di tempo.

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