Quanti miliardi spende l’Italia per la Difesa? Tutti i dati della Nato

"Mentre gli alleati destinano ora maggiori risorse a capacità cruciali, dobbiamo assicurarci che l’offerta soddisfi la nostra domanda", ha proseguito Rutte, sottolineando come serva "aumentare la produzione e l’innovazione nel settore della difesa, per garantire che le nostre industrie possano fornire ciò di cui le nostre forze armate hanno bisogno". E ha poi concluso dicendo che "queste sono state questioni decisive che plasmeranno il futuro delle nostre alleanze per gli anni a venire".

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