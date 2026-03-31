Introduzione

La base militare di Sigonella è una delle infrastrutture presenti sul suolo italiano utilizzate dall’esercito statunitense. A regolamentare la presenza a stelle e strisce in queste basi, e in particolare il modo in cui possono essere usate, sono in vigore accordi che risalgono ai primi anni dopo la Seconda guerra mondiale: il Nato Sofa del 1951, poi il Bilateral infrastructure agreement del 1954 aggiornato nel 1973 e attualizzato con il Memorandum d'intesa Italia-Usa del 1995.

Il 31 marzo 2026 la base in provincia di Catania è tornata alla ribalta per il rifiuto del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, all’uso della struttura ad aerei americani privi della necessaria autorizzazione preventiva. Ma Sigonella è nota soprattutto per una crisi diplomatica che si è consumata tra Roma e Washington nell’ottobre del 1985, che è poi passata alla storia come ‘Crisi di Sigonella’ tra il governo di Bettino Craxi e l’amministrazione americana guidata da Ronald Reagan.