Hormuz e la guerra in Iran verso un accordo? Gli scenari

Le ultime settimane hanno mostrato un continuo alternarsi di aperture e chiusure con il fronte libanese che aggiunge complessità a una siturazione già instabile. L’ennesimo stop ai negoziati potrebbe fare parte di una dinamica negoziale tra Washington e Teheran, ma cosa succede ora e quali sono le prospettive (e le criticità) nell'ipotesi ottimistica di una stabilizzazione e di uno sblocco più definitivo dello Stretto?