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Hormuz e la guerra in Iran verso un accordo? Gli scenari

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Le ultime settimane hanno mostrato un continuo alternarsi di aperture e chiusure con il fronte libanese che aggiunge complessità a una siturazione già instabile. L’ennesimo stop ai negoziati potrebbe fare parte di una dinamica negoziale tra Washington e Teheran, ma cosa succede ora e quali sono le prospettive (e le criticità) nell'ipotesi ottimistica di una stabilizzazione e di uno sblocco più definitivo dello Stretto?

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