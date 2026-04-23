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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Media Usa: il Segretario della Marina licenziato perché non andava d'accordo con Hegseth

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©Getty

Secondo quanto riporta Axios, John Phelan ha dovuto rassegnare le dimissioni perché "non aveva capito di non essere il capo e non andava d'accordo con il Segretario della Difesa" ha fatto sapere una fonte interna

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Il Segretario della Marina statunitense John Phelan è stato "rimosso" dal suo incarico a causa di divergenze con Pete Hegseth, riporta Axios dopo aver sentito una fonte informata sui fatti. "Phelan non aveva capito di non essere lui il capo. Il suo compito è eseguire gli ordini ricevuti, non quelli che ritiene dovrebbero essere impartiti".

"Phelan ed Hegseth non andavano d'accordo"

"Hegseth riteneva che Phelan avesse scavalcato troppo spesso la catena di comando grazie a una linea diretta con Trump, il cui club Mar-a-Lago a Palm Beach si trova vicino alla villa di Phelan" ha detto la fonte ad Axios. Il Segretario della Marina, dunque, pare non essersi dimesso di sua spontanea volontà. Il sottosegretario della Marina Hung Cao assumerà l'incarico ad interim. Il licenziamento avviene nel mezzo di una situazione navale di stallo con l'Iran e circa tre settimane dopo che Hegseth ha rimosso il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Randy George, e altri due alti ufficiali militari.

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Hegseth in contrasto anche conil Segretario dell'Esercito

"Hegseth ha avuto attriti anche con il Segretario dell'Esercito Daniel Driscoll, ampiamente elogiato per l'iniziativa di radicale trasformazione dell'Esercito messa in atto, e caro amico del Vicepresidente JD Vance. La differenza tra Phelan e Driscoll è che Driscoll sta ottenendo ottimi risultati con la sua iniziativa di trasformazione. In più, è vicino a Vance. Hegseth resta nelle grazie di Trump perché gode di un solido rapporto con il presidente, con Vance, con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il Generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori riuniti.

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