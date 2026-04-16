Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia

Un sermone al Pentagono credendo di citare la Bibbia e trovandosi invece a riportare una battuta di Pulp Fiction. Gaffe del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, che durante una funzione religiosa (trasmessa in diretta streaming) ha recitato quella che ha definito CSAR 25:17 (acronimo di "Combat Search and Rescue" - Ricerca e salvataggio in combattimento), presentandola come una preghiera militare legata alle missioni di ricerca e salvataggio. “Credo sia un riferimento a Ezechiele 25:17", ha detto. Parlando della missione di soccorso Sandy 1, che all'inizio di questo mese ha riportato in patria i piloti abbattuti e bloccati in Iran, Hegseth ha esortato il pubblico a unirsi a lui nella preghiera che, a suo dire, era stata recitata all'inizio della missione.

La preghiera

“Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto colui che, in nome della fratellanza e del dovere, guida i perduti attraverso la valle delle tenebre, perché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furia cieca, su coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello, e saprete che il mio nominativo è Sandy 1 quando riverserò la mia vendetta su di voi. Amen”, ha detto Hegseth. Una versione, quella del segretario della Difesa, che si allontana dal testo biblico originale, vistosamente più breve ("E infliggerò loro una grande vendetta con furiosi rimproveri; ed essi sapranno che io sono il Signore, quando riverserò su di loro la mia vendetta") per avvicinarsi a un adattamento cinematografico, modificato ulteriormente in chiave militare. In particolare, i riferimenti a il "Signore” vengono sostituiti con elementi legati alle operazioni di soccorso, come il nominativo “Sandy 1”, mentre l’”uomo giusto” diventa un “aviatore abbattuto”.

La versione di Pulp Fiction

Gli appassionati di cinema presenti al Pentagono hanno subito colto il riferimento, riconoscendo il testo come quello recitato dal personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino. Nei panni del sicario Jules Winnfield, pronunciava quelle parole prima di giustiziare la sua vittima nelle scene iniziali del film: “Il cammino del giusto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, in nome della carità e della buona volontà, guida i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E io colpirò con grande vendetta e furia implacabile coloro che tentano di avvelenare e distruggere i miei fratelli. E saprete che il mio nome è il Signore quando riverserò la mia vendetta su di voi”.

La richiesta di impeachment

Il momento è diventato rapidamente virale online, scatenando un dibattito sulla somiglianza tra il verso biblico e il film del 1994. La gaffe del segretario alla Difesa arriva proprio mentre i Democratici alla Camera hanno presentato richiesta di impeachment contro di lui accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. La risoluzione, presentata alla Camera, si concentra soprattutto sulle operazioni in Iran, lo scandalo Signalgate e la presunta cattiva condotta personale di Pete Hegseth.