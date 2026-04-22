Sul rischio che questa estate sia segnata da scarsità di carburante, ieri – 21 aprile – è intervenuta ancora una volta l’Unione europea. "Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti", ha detto il ministro cipriota dei Trasporti, Alexis Vafeades, all'arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles, dove ha presieduto una videoconferenza informale con i suoi colleghi proprio per discutere della crisi energetica. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha aggiunto il ministro, che rappresenta la presidenza Ue.