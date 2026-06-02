Osservando i dati a livello provinciale, emerge come Biella nel 2024 si sia confermata come la zona con la più alta propensione al risparmio: la quota di reddito messa da parte è stata del 14,37%. A seguire sul podio ci sono Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). Dall’altro lato della classifica, a emergere sono le difficoltà di diverse aree del Sud: a chiudere la graduatoria è infatti Crotone, dove si riesce a risparmiare solo il 4,30% del reddito, preceduta da Siracusa (4,37%) e Ragusa (4,51%).

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