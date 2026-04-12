In questo quadro, Bruxelles ha convocato per il 21 aprile una riunione d'emergenza - in videocall - dei ministri dei Trasporti dei 27. Ma pensare a delle contromisure non è semplice. Per ricorrere al carburante per aerei americano, ad esempio, servirebbe una modifica delle norme comunitarie, avendo il cherosene d'Oltreoceano standard diversi da quello usato in Europa. I contatti con i Paesi del Golfo sono costanti, l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas è appena tornata da una missione nella regione, ma i danni alle infrastrutture, la fragilità della tregua e la situazione di Hormuz rendono impossibile ogni previsione. Già lunedì prossimo il dossier cherosene e, più in generale, quello energetico, saranno al centro di un collegio dei commissari convocato ad hoc da Ursula von der Leyen. "Esamineremo tutte le possibili misure che potrebbero essere adottate in risposta all'impatto che il conflitto in Medio Oriente sta avendo sull'Europa", ha spiegato Palazzo Berlaymont. Ed è possibile che sul tavolo finisca già il cosiddetto toolbox annunciato da Bruxelles affinché i 27 facciano fronte alla crisi. Ma ormai nulla può essere più escluso, neppure un intervento sul modello di Sure o del Next Generation.

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