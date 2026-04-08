Abbiamo abbastanza carburante per aerei in Italia e in Europa?

Nonostante il cessate il fuoco temporaneo, l'esito incerto della guerra in Medio Oriente continua ad alzare il rischio razionamento di jet fuel per gli scali italiani e non solo. Ne abbiamo a sufficienza per i prossimi mesi? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 7 aprile ascolta articolo

L’esito incerto della guerra in Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco di due settimane (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), preoccupa sempre di più sul fronte energetico. Non solo per i prezzi del petrolio, e quindi di benzina e diesel, ma anche sulla tenuta del sistema stesso. Si continua così a parlare di razionamenti, specie negli aeroporti: alcuni scali italiani hanno già emesso diversi bollettini per carenza di carburante. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono gli scali di Pescara, Reggio Calabria e Brindisi (anche se per l’aeroporto pugliese poi l’allarme è rientrato) che si aggiungono a Milano Linate, Bologna, Treviso e Venezia. Per oggi, 8 aprile, è previsto a Bruxelles un nuovo incontro del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, a cui partecipano anche i rappresentanti delle industrie più colpite dalla guerra in Medio Oriente, tra cui appunto le compagnie aeree. Cosa sta succedendo? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 7 aprile.

L'Italia importa la metà del suo jet fuel Il cherosene per aerei, da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente con l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran, è il carburante che è aumentato più di prezzo: +96% dall’inizio del conflitto. Il problema però, come detto, non è solo il costo, ma anche la quantità disponibile. Ne abbiamo a sufficienza? In Italia la situazione è complicata, perché la metà del cherosene utilizzato viene acquistato all’estero. Questo ci rende più dipendenti dall’andamento della guerra. Vedi anche Voli a rischio per carenza carburante, meglio prenotare o aspettare?

Sky TG24

La situazione è migliore per benzina e diesel Per il jet fuel il quadro è peggiore di quello che si delinea invece per benzina e gasolio, di cui siamo esportatori netti. Vedi anche Perché il prezzo diesel è aumentato più di quello della benzina?

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Ipotesi aerei a terra per Lufthansa Le difficoltà sul fronte aeroporti e voli non sono però solo italiane. La tedesca Lufthansa, per fare un esempio, se il conflitto andasse avanti fino a maggio, potrebbe tenere a terra tra i 20 e i 40 aerei, cioè circa 200 voli al giorno. Leggi anche Voli a rischio, quanto costano e cosa coprono le assicurazioni