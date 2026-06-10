Decreto Semplificazioni, Iban sul modello F24. Cosa sappiamo

I contribuenti potranno autorizzare l'addebito diretto delle somme dovute al Fisco tramite modello F24. In prospettiva sarà possibile associare il proprio Iban al modello, consentendo l'addebito automatico in conto corrente dei versamenti ricorrenti o predeterminati. La novità arriva dall'articolo 17 del decreto legislativo n.1 del 2024, che prevede la possibilità di disporre preventivamente l'addebito per imposte, contributi e altre somme dovute attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Servizi più digitalizzati

L'addebito automatico è già previsto per il pagamento delle imposte di successione e dei relativi tributi. L'obiettivo è ora estendere le modalità ad altri versamenti. Nello schema di convenzione tra Agenzia delle Entrate e ministero dell'Economia per il triennio 2026-2028, orientato alla digitalizzazione dei servizi, si indica che il sistema evolverà progressivamente per consentire al contribuente di richiedere telematicamente l'adempimento dell'obbligazione tributaria tramite addebito diretto in conto corrente.