L’accisa sul diesel è stata a lungo più bassa che quella sulla benzina, perché è il carburante più utilizzato nel settore del trasporto merci e della logistica. Si era quindi cercato di limitare l’impatto economico del rifornimento sugli attori di una filiera chiave per l’industria italiana, ma con il passare del tempo lo “sconto” rispetto alla benzina era poi stato reinterpretato come dannoso, anche perché il gasolio è piuttosto inquinante e quindi non del tutto in linea con la più recente sensibilità alla crisi climatica.

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