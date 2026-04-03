Ok Cdm a taglio accise fino a 1° maggio. Meloni: "Proteggere famiglie"

Il governo sposta la scadenza della sforbiciata alla tassa sul pieno con nuove "disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”. Nel decreto approvato anche un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte già adottato per le pesca. Il ministro Giorgetti non nasconde la preoccupazione per il futuro, se la guerra in Iran andasse avanti: "Ci saranno conseguenze in tutto il globo" ascolta articolo

La Gazzetta Ufficiale odierna ha pubblicato il decreto legge che proroga la riduzione delle accise sui carburanti fino al primo maggio. Il decreto, che entra in vigore a mezzanotte, prevede anche l'azzeramento delle accise per il gas naturale usato come carburante. Come anticipato nei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri ha prorogato quindi il taglio delle accise su benzina e diesel, originariamente in scadenza al 7 aprile, fino al prossimo 1° maggio. Si va così a "tamponare" la situazione ancora per qualche settimana, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Poi gli eventi internazionali sul campo geopolitico che non dipendono certo da noi ci suggeriranno eventuali altri tipi di interventi rispetti a una situazione che oggettivamente è molto complicata", aggiunge. La premier Meloni sui social parla di "una misura necessaria per fronteggiare una fase particolarmente delicata", sottolineando che "il quadro resta complesso" e che "il governo continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione dello scenario internazionale e a lavorare su ogni intervento necessario a proteggere famiglie, imprese e lavoro".

500 milioni per il taglio delle accise Per la copertura finanziaria del taglio delle accise sono stati stanziati 500 milioni di euro, ha spiegato Giorgetti in conferenza stampa, di cui 200 milioni con "l'autocopertura che deriva dall'incremento del gettito Iva" e 300 milioni da "risorse che sono state recuperate dalle risorse Ets, che non erano state ancora utilizzate". Gli altri interventi del decreto carburanti Tra le “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali” approvate, continua il ministro, c'è anche "un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte del 20% già adottato per le pesca". Il nuovo decreto "recepisce anche l'accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0" e prevede "un intervento anche sul Simest (società del gruppo Cdp per l'internazionalizzaione delle imprese italiane, ndr) per le imprese che lavorano sull'export". Vedi anche Caro carburanti, prezzo voli in aumento: quando prenotare per l'estate

Giorgetti: "Se la guerra continua, inevitabile riflessione su 3% deficit" Sull'ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit a causa della crisi energetica seguita alla guerra in Iran (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), Giorgetti apre alla possibilità di chiedere "la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica". Una riflessione in tal senso a livello europeo, dice, se la situazione non cambia, "sarà inevitabile". Il ministro precisa di aver espresso "questa mia valutazione già all'inizio del conflitto, l'ho ribadita all'Eurogruppo a inizio settimana" e assicura che lo farà "in qualsiasi consenso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà". Se ne è parlato ad esempio nell'ultimo G7. "Il quadro che è stato rappresentato - aggiunge Giorgetti - è un quadro oggettivamente preoccupante per le ricadute economiche. Tutti correlano alla durata del conflitto le misure da assumere. Il tema della durata produrrà ahimè conseguenze sia sulla politica monetaria sia sulla politica fiscale dei diversi Paesi. Chi più chi meno, credo che tutto il globo ne sia colpito". Leggi anche Quante riserve di gas e petrolio ha ancora a disposizione l’Italia?