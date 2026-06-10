Ft: "Nel 2025 la Bce è intervenuta su Revolut per limitarne la crescita in Europa"Economia
Lo ha riferito un articolo esclusivo del quotidiano finanziario. In particolare, a Revolut sarebbe stato anche ordinato di assegnare ad una "terza parte la revisione delle proprie funzioni di rischio, conformità e legali relative al lancio di nuovi prodotti in Europa"
Nel 2025 la Banca Centrale Europea ha lavorato "per limitare temporaneamente le attività di Revolut, imponendo maggiori restrizioni alla divisione europea della fintech più preziosa del continente, a causa delle preoccupazioni relative alla rapidità con cui l'azienda approvava nuovi prodotti finanziari". Lo riporta il Financial Times in un articolo esclusivo pubblicato sull'edizione online.
Cos'è Revolut
Revolut, lanciata nel Regno Unito poco più di dieci anni fa, è un'app finanziaria globale che opera a tutti gli effetti come istituto di credito con licenza bancaria europea. L'azienda, tra l'altro, ha comunicato agli investitori l'obiettivo di quotarsi in borsa con una valutazione di 200 miliardi di dollari, come riportato sempre dal Financial Times. Se raggiunto, questo obiettivo supererebbe la capitalizzazione di mercato della maggior parte delle banche europee, incluse anche UBS e Santander.
Il lancio di nuovi prodotti in Europa
In base a quanto emerso e stando a fonti vicine alla vicenda, "la Bce ha temporaneamente limitato, la scorsa estate, l'autorizzazione alla divisione europea della banca britannica Revolut a lanciare nuovi prodotti nello Spazio economico europeo, fino a quando non fossero state risolte alcune "carenze" nei processi di approvazione, scrive ancora il Ft. In particolare, a Revolut sarebbe stato anche ordinato di assegnare ad una "terza parte la revisione delle proprie funzioni di rischio, conformità e legali relative al lancio di nuovi prodotti in Europa".
Il dialogo con le autorità di vigilanza
Non solo, perché sempre secondo il Ft la divisione europea di Revolut avrebbe ricevuto pure il divieto di acquisire nuovi clienti o di effettuare acquisizioni aziendali in paesi extraeuropei. Lo stesso Financial Times precisa di non esser stato in grado "di accertare se tutte le restrizioni siano state revocate o se alcune siano ancora in vigore, anche perché nell'ultimo anno Revolut ha lanciato una gamma di prodotti - tra cui mutui, conti per adolescenti e filiali - in tutta Europa, ampliando la propria base clienti". La Bce, segnala in conclusione il quotidiano, non ha aggiunto ulteriori commenti mentre da parte di Revolut è arrivato un commento. "Siamo in costante e costruttivo dialogo con le autorità di vigilanza, inclusa la Banca Centrale Europea, nell'ambito delle nostre normali attività come banca pienamente autorizzata. Revolut si impegna a rispettare i più elevati standard di governance e gestione del rischio. In linea con le aspettative delle autorità di vigilanza, rafforziamo regolarmente il nostro sistema di controllo interno e i processi operativi", è stato riferito.
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