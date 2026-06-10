Il lancio di nuovi prodotti in Europa

In base a quanto emerso e stando a fonti vicine alla vicenda, "la Bce ha temporaneamente limitato, la scorsa estate, l'autorizzazione alla divisione europea della banca britannica Revolut a lanciare nuovi prodotti nello Spazio economico europeo, fino a quando non fossero state risolte alcune "carenze" nei processi di approvazione, scrive ancora il Ft. In particolare, a Revolut sarebbe stato anche ordinato di assegnare ad una "terza parte la revisione delle proprie funzioni di rischio, conformità e legali relative al lancio di nuovi prodotti in Europa".

Il dialogo con le autorità di vigilanza

Non solo, perché sempre secondo il Ft la divisione europea di Revolut avrebbe ricevuto pure il divieto di acquisire nuovi clienti o di effettuare acquisizioni aziendali in paesi extraeuropei. Lo stesso Financial Times precisa di non esser stato in grado "di accertare se tutte le restrizioni siano state revocate o se alcune siano ancora in vigore, anche perché nell'ultimo anno Revolut ha lanciato una gamma di prodotti - tra cui mutui, conti per adolescenti e filiali - in tutta Europa, ampliando la propria base clienti". La Bce, segnala in conclusione il quotidiano, non ha aggiunto ulteriori commenti mentre da parte di Revolut è arrivato un commento. "Siamo in costante e costruttivo dialogo con le autorità di vigilanza, inclusa la Banca Centrale Europea, nell'ambito delle nostre normali attività come banca pienamente autorizzata. Revolut si impegna a rispettare i più elevati standard di governance e gestione del rischio. In linea con le aspettative delle autorità di vigilanza, rafforziamo regolarmente il nostro sistema di controllo interno e i processi operativi", è stato riferito.