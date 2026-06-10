Prende il via oggi, 10 giugno, la campagna di comunicazione sul Bilancio europeo che racconta i benefici concreti dei fondi europei. Scopriamo le storie dei beneficiari, cittadini che grazie ai progetti europei hanno cambiato positivamente la loro vita ascolta articolo

Il centro “Europa Experience - David Sassoli” di Roma ha ospitato oggi, 10 giugno, il lancio della nuova campagna promossa dalla Commissione europea in Italia sul Bilancio europeo “PIÙ FORTI INSIEME” con al centro i cittadini beneficiari di fondi europei e le loro storie. Sono intervenuti il vice presidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le, Riforme Raffaele Fitto, con un video messaggio, il capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Claudio Casini, il responsabile delle relazioni istituzionali dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, Fabrizio Spada, e il dirigente presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, presidenza del Consiglio dei ministri, Daniele David.

Le storie I ritratti di Sara, Edoardo, Miryam ed i loro racconti sono al centro della campagna di comunicazione istituzionale che racconta esempi di progetti finanziati dai fondi europei e le opportunità di crescita per cittadini, imprese, comunità locali. I tre protagonisti sono un esempio significativo delle migliaia di progetti finanziati in Italia ogni anno grazie al bilancio europeo. Le storie raccontano dei percorsi di crescita personale e professionale e di investimenti in settori strategici per il Paese e per l’Unione europea come l’agricoltura, le tecnologie spaziali, la formazione professionale nelle tecnologie digitali. I loro programmi sono stati attuati grazie ai fondi previsti per la Politica di Coesione, la Politica Agricola Comune e il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next generation EU.