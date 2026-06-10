Quotazione dell'oro in calo, perché il prezzo sta scendendo

Il metallo arretra ai minimi da due mesi, penalizzato dal dollaro forte e dal rialzo del petrolio. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran alimentano i timori di inflazione e nuove strette della Fed

Mercoledì l'oro ha perso oltre l'1%, toccando il minimo delle ultime 11 settimane, complice l'apprezzamento del dollaro e il rialzo del petrolio legato alla riaccensione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Un mix che alimenta i timori di una nuova pressione inflazionistica e di possibili ulteriori strette sui tassi di interesse.