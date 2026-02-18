Oltre alla novità alla guida della Fed, un’altra ragione citata dagli investitori per il crollo delle quotazioni è quella di cambiamenti alle regole per il trading, che ha reso più costoso per gli speculatori operare. In ogni caso i prezzi di oro e argento erano in crescita da settimane, e alcuni analisti hanno affermato che l’andamento era destinato a invertirsi: il collasso dei prezzi dunque potrebbe essere arrivato perché la parte discendente della parabola era già in arrivo dalla settimana precedente, e “una volta iniziate le vendite per profitto, si è creato un effetto a valanga”.