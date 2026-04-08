Guerra Iran USA, Trump: "Stop bombe per 2 settimane, punto avanzato per pace lunga". LIVE
Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump. "Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l'Iran". Anche Israele è parte del cessate il fuoco in Iran
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Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran, ma il cessate il fuoco sarà in vigore quando l'Iran aprirà lo Stretto di Hormuz. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump su Truth. "Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l'Iran". Anche Israele è parte del cessate il fuoco in Iran. (IL PIANO IN DIECI PUNTI)
L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, che ha esortato l'Iran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni. Come riportato dal New York Times, il il cessate il fuoco è stato approvato dalla guida suprema, Mojtaba Khamenei. Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad venerdì.
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Israele denuncia lancio missili iraniani su suo territorio
L'esercito israeliano ha diffuso tre avvisi in rapida successione segnalando che l'Iran aveva lanciato missili contro il suo territorio. Gli avvisi sono stati emessi dopo che Trump ha dichiarato di aver acconsentito a sospendere di due settimane un attacco e contro l'Iran e di essere pronto a un cessate il fuoco nella guerra se Teheran riaprirà completamente lo Stretto di Hormuz. "L'esercito israeliano ha individuato missili lanciati dall'Iran verso il territorio dello Stato di Israele. I sistemi di difesa sono in funzione per intercettare la minaccia", ha dichiarato l'esercito sul proprio canale Telegram ufficiale. Secondo i corrispondenti dell'Afp, sono state udite esplosioni da Gerusalemme e da Gerico.
Pakistan: "Il cessate il fuoco vale ovunque, anche in Libano"
Sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, inclusi il Libano e altrove". Lo afferma il premier del Pakistan Shehbaz Sharif su X.
Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace
Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di paceVai al contenuto
'Gli Usa pronti a colloqui diretti, a Islamabad anche Vance'
L'amministrazione Trump si prepara a colloqui diretti con l'Iran. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti secondo le quali per la Casa Bianca a Islamabad dovrebbero esserci il vicepresidente JD Vance, oltre agli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.
Corsa al ribasso per il petrolio, perde il 18%
Il petrolio crolla con il cessate il fuoco. Il Wti arriva a perdere fino al 18% scendendo ben sotto i 100 dollari al barile a 93,03 dollari
Teheran: in proposte anche arricchimento uranio
Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran ha affermato che la proposta in 10 punti agli Stati Uniti include l'accettazione dell'arricchimento dell'uranio. E' quanto emerge in una dichiarazione diffusa sui social
Media: 'Israele sorpreso ma rispettiamo il cessate il fuoco'
I media israeliani riportano il commento di una 'fonte israeliana di alto livello' sulla decisione del cessate il fuoco Usa-Iran: "Siamo rimasti sorpresi dall'annuncio di Trump, ma rispettiamo pienamente il cessate il fuoco".
Tv iraniana: "Umiliante ritirata di Trump"
La tv di stato iraniana parla dell'"umiliante ritirata di Trump dalla retorica anti-iraniana. Trump ha accettato le condizioni dell'Iran per la guerra". I media iraniani quindi aggiungono che Trump ha accettato le condizioni dell'Iran per mettere fine alla guerra e annunciato un cessate il fuoco di due settimane
Araghchi: "Stretto di Hormuz riapre per 2 settimane"
"Se gli attacchi nei confronti dell'Iran cessano, le nostre potenti forze armate fermeranno le operazioni difensive. Per un periodo di due settimane, sarà possibile il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz in coordinamento con le forze armate dell'Iran e tenendo in considerazione limitazioni tecniche". Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, annunciando il sì di Teheran al cessate il fuoco di 15 giorni nella guerra con gli Usa.
Iran, i 10 punti della proposta, pedaggio per Hormuz
Dieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Questi i punti: garanzia che l'Iran non verrà più attaccato; fine permanente della guerra, non solo un cessate il fuoco; fine degli attacchi israeliani in Libano; revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran; fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran. In cambio, l'Iran aprirebbe lo Stretto di Hormuz, imporrebbe una tassa di 2 milioni di dollari per nave nello Stretto di Hormuz, dividerebbe questi introiti con l'Oman, stabilirebbe regole per il passaggio sicuro attraverso Hormuz e userebbe i proventi di Hormuz per la ricostruzione invece che per le riparazioni
Usa, attacchi in Iran cessati in linea con accordo cessate il fuoco
Un funzionario statunitense ha dichiarato al New York Times che gli attacchi militari americani contro l'Iran sono cessati, in conformità con l'accordo di cessate il fuoco di due settimane
Teheran: 'Usa accettano nostro piano, abbiamo vinto'
"Ci congratuliamo con il popolo dell'Iran per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e cittadini devono rimanere uniti e determinati". Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica annuncia, come riferiscono Cnn e New York Times, che gli Stati Uniti hanno accettato tutti i 10 punti del piano proposto da Teheran per porre fine alla guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha specificato che il sì al cessate il fuoco è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e ha definito il piano in 10 punti una base per ulteriori negoziati.
Sirene a Gerusalemme per lanci di missili dall'Iran
Le sirene sono suonate a Gerusalemme e nell'area del centro ed est d'Israele in seguito a lanci missilistici dall'Iran. A Gerusalemme si sono sentite esplosioni. Lo constata l'ANSA sul posto
Media: Teheran ha chiesto di cancellare le sanzioni
L'Iran ha inserito nei dieci punti della proposta di tregua agli Stati Uniti la cancellazione delle sanzioni primarie e secondarie. Lo riportano i media iraniani
'Primo round trattative venerdì a Islamabad'
Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad venerdì. Lo riporta Axios citando alcune fonti
Media: "Cessate il fuoco in vigore quando riapre Hormuz"
Il cessate il fuoco sarà in vigore quando l'Iran aprirà lo Stretto di Hormuz. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato da Axios.
Iran, New York Times: Teheran ha accettato proposta di tregua
L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco di due settimane avanzata dal Pakistan. Lo riporta il New York Times, citando come fonti tre funzionari iraniani, i quali hanno affermato che il cessate il fuoco è stato approvato dalla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Il New York Times parla anche di un intervento dell'ultimo minuto da parte della Cina
Cnn: Israele è parte del cessate il fuoco in Iran
Israele è parte del cessate il fuoco in Iran. Lo riporta Cnn citando un funzionario dell'amministrazione, secondo il quale Israele è d'accordo nel sospendere i bombardamenti mentre le trattative continuano
Trump: siamo a punto avanzato per una pace a lungo termine con l'Iran
"Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un Accordo definitivo riguardante una PACE a lungo termine con l'Iran, nonché la PACE in Medio Oriente". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Abbiamo ricevuto dall'Iran una proposta in 10 punti e riteniamo che essa costituisca una base concreta su cui intavolare le negoziazioni - ha aggiunto il presidente - . La quasi totalità dei vari punti di contesa passati è stata oggetto di intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran; tuttavia, un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e perfezionare l'Accordo".
Trump: lo stop a condizione della apertura completa di Hormuz
Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz". Lo afferma Donald Trump. "Sulla base delle conversazioni intrattenute con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e con il Feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan — i quali hanno richiesto che io sospendessi la forza distruttiva in fase di invio questa notte verso l'Iran — e a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti per un periodo di due settimane".
Trump estende la scadenza dell'ultimatum per due settimane
"Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l'Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un CESSATE IL FUOCO bilaterale", afferma Trump sottolineando che "la ragione di tale decisione risiede nel fatto che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una PACE a lungo termine con l'Iran, nonché la PACE in Medio Oriente".