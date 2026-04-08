Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran, ma il cessate il fuoco sarà in vigore quando l'Iran aprirà lo Stretto di Hormuz. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump su Truth. "Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l'Iran". Anche Israele è parte del cessate il fuoco in Iran. (IL PIANO IN DIECI PUNTI)

L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, che ha esortato l'Iran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni. Come riportato dal New York Times, il il cessate il fuoco è stato approvato dalla guida suprema, Mojtaba Khamenei. Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad venerdì.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: