Trump: "Grande giornata per pace mondiale, aiuteremo gestione Hormuz"

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Trump: "Grande giornata per pace mondiale, Usa aiuterà gestione stretto di Hormuz"

Mondo

Lo scrive il presidente degli Stati Uniti in un altro post su Truth, a commento dell'accordo di tregua temporanea con l'Iran. "Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L'Iran potrà iniziare il processo di ricostruzione. Faremo rifornimento di ogni genere di provviste e resteremo lì a "aspettare" per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso che andrà così. Proprio come stiamo vivendo negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente!!!"

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"Una grande giornata per la pace mondiale! L'Iran la vuole, ne ha abbastanza! E così anche tutti gli altri! Gli Stati Uniti d'America aiuteranno a gestire il traffico nello Stretto di Hormuz. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L'Iran potrà iniziare il processo di ricostruzione. Faremo rifornimento di ogni genere di provviste e resteremo lì a "aspettare" per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso che andrà così. Proprio come stiamo vivendo negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente!!!". Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, dopo il raggiungimento dell'accordo con l'Iran su una sospensione del conflitto per due settimane (GUERRA IN IRAN - IL LIVEBLOG), legata alla riapertura dello stretto di Hormuz.

L'intervista ad Afp

In un'intervista precedente alla France Press, il presidente degli Stati Uniti aveva assicurato che la questione dell'uranio iraniano sarà "perfettamente risolta". Trump aveva poi definito l'accordo con l'Iran una vittoria per gli Stati Uniti. "Vittoria totale e completa. Al 100%. Senza alcun dubbio", ha messo in evidenza. 

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