Guerra Iran USA, Trump: truppe schierate fino a vero accordo. Raid Idf su Libano. LIVE
Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. Trump: "Forze Usa schierate vicino a Iran fino al raggiungimento di un vero accordo". Incontro Rutte-Trump: "E' deluso da molti alleati della Nato" afferma il segretario dell'Alleanza
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Tutte le forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Lo ha scritto Trump su Truth. "Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto seppur escludendo l'opzione nucleare.
Intanto lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. L'autorità portuale iraniana sconsiglia alle navi di attraversare lo Stretto di Hormuz senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il rischio riguarda la presenza di mine. Indicati percorsi alternativi.
Incontro alla Casa Bianca tra il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente americano: "E' chiaramente deluso da molti alleati della Nato" afferma Rutte ma "ho fatto notare come molti paesi europei hanno aiutato". "La Nato non c'era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo", commenat Trump.
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Media: oltre 20 raid aerei israeliani nel Libano meridionale durante la notte
L'emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ha riferito che l'aviazione israeliana ha effettuato 21 raid aerei durante la notte in alcuni villaggi del distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Lo riporta il media israeliano Ynet. Un ulteriore attacco è stato segnalato sul ponte di Al-Qasmiyah, sempre nel Libano meridionale, e un altro a Dahieh, Beirut.
Trump a Rutte alla Casa Bianca: Nato non c'era per noi nell'ora del bisogno e non ci sarà
Per il segretario generale della Nato il presidente "è chiaramente deluso da molti alleati dell'Alleanza", ma, ha aggiunto, "gli ho fatto notare come molti Paesi europei hanno aiutato". "È stata una conversazione schietta e aperta", ha sottolineato Rutte.
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Delegati Teheran attesi oggi a Islamabad per i colloqui
La delegazione iraniana ai colloqui con gli Stati Uniti è attesa per oggi a Islamabad. Lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Pakistan.
Media: mappa dei Pasdaran per far evitare alle navi le mine nello Stretto
La Marina dei Pasdaran ha postato una mappa con le rotte alternative per le navi nello Stretto di Hormuz per aiutarle a evitare le mine che sono state depositate in mare. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Isna, che cita una note dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui le imbarcazioni che intendono attraversare lo Stretto dovrebbero percorrere rotte alternative, per "conformarsi ai principi di sicurezza marittima ed essere protette da possibili collisioni con mine marine". Il comunicato prosegue illustrando le rotte alternative, insieme a una mappa che le indica. Le navi che entrano dal mare dell'Oman devono navigare a nord dell'isola di Larak e poi proseguire verso il Golfo, mentre le navi dirette nella direzione opposta dovrebbero uscire dal Golfo, passare a sud dell'isola di Larak e continuare verso il mare dell'Oman, si legge.
Trump a Rutte: "L'alleanza Nato non c'è stata quando ne avevamo bisogno e non ci sarà"
Trump: nostre forze in zona fino a vero accordo rispettato
Le forze armate statunitensi rimarranno in Iran e nelle zone circostanti fino a quando non ci sarà un "accordo reale pienamente rispettato". Lo ha scritto su Truth il presidente Usa, Donald Trump, riferendosi a "navi, aerei e personale militare, oltre a munizioni, armamenti e qualsiasi altro elemento ritenuto opportuno e necessario per l'eliminazione letale e la distruzione di un nemico già sostanzialmente indebolito". Sebbene sia "altamente improbabile" che l'accordo non venga rispettato, ha avvertito Trump, se per "qualsiasi motivo non lo fosse... ci sarà l'attacco piu' massiccio mai visto".
Onu: "Gli attacchi israeliani in Libano sono un grave pericolo per la pace"
Gli attacchi israeliani contro il Libano rappresentano un "grave pericolo" per il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, ha avvertito il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, come riporta Afp. "La prosecuzione dell'attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e globale nella regione", ha affermato il portavoce in una dichiarazione, ribadendo l'appello per la cessazione immediata delle ostilità. Gli attacchi israeliani contro il Libano di mercoledì hanno causato la morte di 182 persone.