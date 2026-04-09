Trump: truppe schierate fino a vero accordo. Raid Idf su Libano. LIVE

Tutte le forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Lo ha scritto Trump su Truth. "Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto seppur escludendo l'opzione nucleare.

Intanto lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. L'autorità portuale iraniana sconsiglia alle navi di attraversare lo Stretto di Hormuz senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il rischio riguarda la presenza di mine. Indicati percorsi alternativi.

Incontro alla Casa Bianca tra il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente americano: "E' chiaramente deluso da molti alleati della Nato" afferma Rutte ma "ho fatto notare come molti paesi europei hanno aiutato". "La Nato non c'era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo", commenat Trump.

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