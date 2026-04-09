La premier Giorgia Meloni ha avuto in serata un colloquio telefonico con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, con cui ha discusso di diplomazia regionale e dei conflitti in corso in Medio Oriente ( LE NOTIZIE IN DIRETTA ). Meloni "ha espresso il forte apprezzamento dell'Italia per l'impegno del primo ministro Sharif e di tutto il Governo del Pakistan che ha condotto ad un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran e ribadito il pieno sostegno ai negoziati che si svolgeranno ad Islamabad a partire da domani", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Meloni a Sharif: “Accordo solo nucleare civile”



La premier “ha condiviso con il primo ministro pakistano la necessità di un accordo che possa assicurare il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano, la riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz e un quadro di sicurezza regionale”.





“Riapertura sostenibile Hormuz”

Nel corso della conversazione “i due leader hanno avuto uno scambio sulle prospettive per una soluzione complessiva del conflitto e concordato di rimanere in stretto contatto”. Meloni “ha, in particolare, condiviso con il Primo Ministro pakistano la necessità di un accordo che possa assicurare il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano, la riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz e un quadro di sicurezza regionale”.

Islamabad: “Bene organizzazione colloqui con Iran, preoccupa il Libano”



Meloni, come riporta una nota del premier pakistano, “ha elogiato il ruolo diplomatico del Pakistan nel facilitare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e la ripresa del dialogo e si è congratulata con Sharif per l'organizzazione da parte di Islamabad dei prossimi negoziati di pace tra i due Paesi”. Sharif “ha ribadito l'impegno del Pakistan a promuovere la pace e la stabilità nella regione, accogliendo con favore la dichiarazione congiunta dei leader europei e internazionali, tra cui Meloni, a sostegno degli sforzi del Pakistan”. I due leader “hanno inoltre espresso seria preoccupazione per il protrarsi delle ostilità in Libano e hanno concordato sulla necessità di un'azione internazionale coordinata per prevenire un'ulteriore escalation”.

Meloni: “L’Italia plaude al Pakistan, ora determinati per perseguire la pace"



Oggi, nell’”informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera, Meloni ha espresso “il proprio plauso al presidente del Pakistan Sharif, che si è fatto carico di questo difficile negoziato, con il sostegno di altri attori regionali”. “Ora ci auguriamo che i colloqui di pace che prenderanno il via tra poche ore a Islamabad possano rafforzare i punti generali dell'accordo e in essi possano trovare spazio le priorità che l'Italia, insieme ai suoi partner europei, ha sostenuto fin dal primo giorno”, ha aggiunto la premier.