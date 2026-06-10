Bill Gates a Capitol Hill: "Non avrei mai dovuto incontrare Epstein"

Il fondatore di Microsoft è apparso nell'udienza a porte chiuse per testimoniare sul caso del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Il miliardario statunitense ha negato di aver mai preso parte alle violenze
Bill Gates è comparso a Capitol Hill per testimoniare alla Commissione d'inchiesta sul caso Jeffrey Epstein, parlando dei suoi legami col finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019 e ribadendo di non aver mai partecipato alle violenze sessuali contestate.
"Rapporti dal 2011 al 2014"
"I miei contatti con Epstein iniziarono con un numero limitato di incontri preliminari - tre nel 2011 e due nel 2012 - durante i quali parlai degli obiettivi del mio lavoro. Iniziammo a dialogare più approfonditamente nel 2013 e nel 2014", ha spiegato Gates nelle dichiarazioni d'apertura secondo quanto riportato dalla Cnn che è entrata in possesso del testo delle sue dichiarazioni, "le discussioni si concentrarono sull'individuazione di potenziali strutture di donazione, come i fondi a gestione discrezionale, e su come coinvolgere le persone che, a suo dire, erano interessate a dare contributi significativi". Gates ha proseguito: "Chiarii a Epstein fin
da subito che non avrebbe mai avuto alcun ruolo nel progetto né avrebbe ricevuto alcun compenso. Nel 2014, dopo che Epstein riunì un gruppo che definì di potenziali donatori, mi resi conto che le nostre precedenti discussioni - che avrebbero dovuto tradursi in un sostegno filantropico concreto - erano in un vicolo cieco", ha proseguito Gates, "era evidente che nessuno nel gruppo fosse sufficientemente interessato a proseguire. A quel punto, conclusi che Epstein non avrebbe mai mantenuto le sue promesse. Gli dissi che non avremmo continuato e interruppi ogni
comunicazione e incontro con lui. Non venne mai creato alcuno strumento di beneficenza e non vennero raccolti fondi", ha detto ancora il miliardario, "i nostri rapporti si sono conclusi nel dicembre 2014, quattro anni prima che nuove notizie sulla stampa e documenti giudiziari desecretati facessero luce sulla portata dei suoi crimini".
"Non ho mai assistito a comportamenti criminali"
"Non avrei mai dovuto incontrare Epstein", ha ammesso Gates. "Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui", ha aggiunto il miliardario ribadendo di "non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite", di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida e di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con Epstein. Gates ha descritto le sue interazioni con Epstein come "limitate" e ha dichiarato che si sono concluse definitivamente nel dicembre 2014, ha ammesso di essere stato a conoscenza dei precedenti penali di Epstein "ma non comprendevo appieno la portata dei crimini commessi. Ho accettato che si presentasse a me senza fare le verifiche che avrei dovuto". Epstein nel 2008 aveva patteggiato 18 mesi di carcere, con l'obbligo di registrarsi come molestatore sessuale, per reati di prostituzione minorile. Grazie a un regime speciale di semilibertà, Epstein trascorse in prigione solo 13 mesi.
"Provò a sfruttare le mie infedeltà coniugali"
Il miliardario statunitense ha dichiarato che il finanziere tentò di sfruttare le sue infedeltà coniugali, "insieme a tante menzogne che vi accumulò sopra", per costringerlo a riallacciare i contatti con lui. "Questo sforzo non ebbe successo ma mostra alcuni dei modi in cui aveva cercato di fare leva sulle mie interazioni con me per portare avanti la sua agenda", ha aggiunto. All'arrivo Camera dei Rappresentanti, Gates ha dichiarato ai cronisti di essere "lieto di essere qui volontariamente a testimoniare per aiutare il lavoro della Commissione". "Spero che la mia testimonianza sia utile all'importante lavoro della Commissione per cercare giustizia per le vittime", ha aggiunto.