Guerra Iran, aumento dei prezzi in Usa: le conseguenze del conflitto

Guerra Iran, aumento prezzi in Usa dai carburanti ai mutui: le conseguenze del conflitto
Dai fertilizzanti ai carburanti fino ai tassi dei finanziamenti e ai bagagli negli aerei: sono tantissimi i rincari registrati negli Stati Uniti nell’ultimo periodo e ammessi anche dall’amministrazione Trump, con il vicepresidente JD Vance che ha sottolineato come i costi per rifornire i veicoli "siano destinati a scendere". Anche di questo si è parlato nella puntata dell'8 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- Mancano pochi mesi alle elezioni di midterm negli Stati Uniti e i repubblicani temono il contraccolpo politico derivante da settimane di rincari a tutti i livelli, in particolare per i carburanti. Anche l’amministrazione Trump ha riconosciuto gli aumenti, come ha dichiarato alcuni giorni fa il vicepresidente JD Vance che ha poi sottolineato come i costi siano "destinati a scendere”. Adesso la tregua di due settimane lascia aperti diversi scenari: di questo si è parlato nella puntata dell'8 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24
- Dall’inizio della guerra fare rifornimento all’auto è diventato più caro negli Stati Uniti: benzina e diesel hanno subito rincari del +40% e del +53%, ma anche il prezzo dell’energia elettrica è salito dell'8%.
- Negli ultimi 5 anni il prezzo della benzina negli Usa ha subito diverse oscillazioni. In quest’ultimo periodo si registra un notevole rialzo: oggi si registra un prezzo di 4,16 dollari al gallone, molto vicino al picco storico dei 5,10 dollari registrati durante la presidenza Biden nel giugno 2022.
- Il tema dei carburanti sta diventando centrale nelle elezioni di midterm negli States: a dimostrarlo l’ultimo comizio di Jaelle Stelson, democratica candidata in Pennsylvania, tenutosi davanti a una pompa di benzina.
- Rincari si sono registrati anche per i fertilizzanti agricoli che, dall’inizio della guerra, hanno registrato aumenti del 33%.
- Anche per i mutui si registrano rincari: se prima della guerra i tassi a 30 anni erano a 6,05, adesso sono a 6,50, quasi mezzo punto in più nonostante la FED non sia intervenuta nel frattempo.
- Aumenti di prezzo in vista anche per gli aerei: negli Usa le compagnie aeree stanno aumentando i costi per i bagagli, che registrano sovrapprezzi tra i 4 e i 10 dollari.
- Questi aumenti potrebbero causare delle ripercussioni politiche sulla maggioranza repubblicana al Congresso: i maggiori siti di scommesse davano la Camera già persa a favore dei democratici nelle prossime elezioni di midterm, ma ora anche il Senato sembra contendibile.