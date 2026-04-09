Guerra Iran, aumento dei prezzi in Usa: le conseguenze del conflitto

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Guerra in Iran, aumenti dei prezzi negli Usa: tutti i rincari

Guerra Iran, aumento prezzi in Usa dai carburanti ai mutui: le conseguenze del conflitto

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Ansa e Sky TG24

Dai fertilizzanti ai carburanti fino ai tassi dei finanziamenti e ai bagagli negli aerei: sono tantissimi i rincari registrati negli Stati Uniti nell’ultimo periodo e ammessi anche dall’amministrazione Trump, con il vicepresidente JD Vance che ha sottolineato come i costi per rifornire i veicoli "siano destinati a scendere". Anche di questo si è parlato nella puntata dell'8 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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