Usa, quali sono i seggi decisivi per vincere la partita delle Midterm?

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si preannunciano più incerte del previsto, nonostante i sondaggi sfavorevoli a Trump. La sfida passa da 46 seggi altamente competitivi, in un contesto politico fortemente polarizzato. I dem cercano di sfruttare il momento favorevole nei sondaggi, ma devono espugnare distretti che hanno votato per il Gop. I repubblicani, dal canto loro, difendono una maggioranza risicata. L’equilibrio resta estremamente fragile
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