Il drone MQ4 Triton, di pattugliamento marittimo, è partito dalla base italiana giovedì notte. Le ultime ore in cui è stato tracciato il suo volo, lo si vede avvicinarsi allo stretto di Hormuz e sorvolarlo per poi tornare indietro. Ma una volta sopra l'Arabia Saudita, vira improvvisamente verso il Golfo Persico e perde quota, facendo perdere le proprie tracce

Un drone americano partito alle due di giovedì notte da Sigonella per dirigersi sul Golfo Persico e in particolar modo sullo stretto di Hormuz ha fatto perdere le proprie tracce e non si sa quale sia stato il suo destino. Il drone MQ4 Triton, di pattugliamento marittimo, grazie ai suoi sensori fornisce informazioni vitali alle forze armate americane e ha un costo di circa 150 milioni di dollari. Nelle ultime ore in cui è stato tracciato il suo volo, lo si vede avvicinarsi allo stretto di Hormuz e sorvolarlo, per poi tornare indietro, verso la base italiana di Sigonella. Ma una volta sopra l'Arabia Saudita, vira improvvisamente verso il Golfo Persico e perde quota. Da 16.000 metri scende fino a 3.000 metri per poi far perdere il proprio segnale, dopo aver emesso un codice di emergenza. Non si sa se abbia avuto un guasto, se sia stato distrutto o se sia stato colpito ma di certo non è più riapparso sui siti che tracciano questo tipo di velivoli.