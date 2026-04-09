Trump a Rutte alla Casa Bianca: "Nato non c'era per noi e non ci sarà"

Per il segretario generale della Nato il presidente "è chiaramente deluso da molti alleati dell'Alleanza", ma, ha aggiunto, "gli ho fatto notare come molti Paesi europei hanno aiutato". "È stata una conversazione schietta e aperta", ha sottolineato Rutte

Si è concluso nella notte italiana alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della Natto Mark Rutte, al termine del quale i due leader hanno rilasciato brevi dichiarazioni sull'esito del colloquio. Per Trump "la Nato non c'era quando ne avevamo bisogno e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo". "Ricordate la Groenlandia: quel grosso pezzo di ghiaccio, mal gestito", ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth in un messaggio tutto a lettere maiuscole.

Rutte: "Trump chiaramente deluso da molti alleati della Nato"

Parole più concilianti sono arrivate da Rutte, per il quale Trump "è chiaramente deluso da molti alleati della Nato", ma "ho fatto notare come molti Paesi europei hanno aiutato". "È stata una conversazione schietta e aperta", ha messo in evidenza Rutte in un'intervista alla Cnn. "È stato un incontro fra amici. Io ammiro la sua leadership", ha osservato. "Assolutamente", ha poi risposto il segretario della Nato a chi gli chiedeva se il mondo fosse più sicuro ora rispetto a prima della guerra in Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).