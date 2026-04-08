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Perché il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran non può dirsi pace

Luciana Grosso

Ispi
Photo by ATTA KENARE / AFP via Getty Images

Dal controllo dello Stretto di Hormuz al futuro del programma nucleare iraniano, passando per le alleanze e i conflitti regionali. I nodi ancora da sciogliere, a partire dall'incontro di venerdì a Islamabad, sono ancora molti

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