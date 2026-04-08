Giornalista di Al Jazeera morto a Gaza, ucciso da un drone israeliano

Mohammed Wishah è stato colpito mentre guidava sulla strada principale di Gaza City. A riferirlo è la stessa emittente tv che ha sottolineato come, dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023, il numero di reporter palestinesi uccisi nel conflitto sia salito a 262
Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva del Qatar, aggiungendo che verranno forniti ulteriori dettagli a breve. Wishah "è stato preso di mira e brutalmente ucciso mentre guidava sulla strada principale di Gaza City", riferisce un giornalista dell'emittente dalla città, aggiungendo che con questa uccisione il numero di giornalisti palestinesi morti a causa dei raid israeliani dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023 è salito a 262 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE).
©Getty
Guerra Iran-Usa, le foto che raccontano il conflitto in Medio Oriente
Il conflitto tra Iran, Usa e Israele è iniziato il 28 febbraio 2026. Una guerra che ha presto coinvolto l'intero Golfo Persico. L’attacco delle forze statunitensi e israeliane contro Teheran è iniziato dopo settimane di infruttuose trattative sul programma nucleare iraniano. Nel primo giorno di guerra, la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa. Colpiti dall'Iran Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar mentre è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Ecco alcuni scatti che hanno segnato la guerra fino a oggi