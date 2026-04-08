Giornalista di Al Jazeera morto a Gaza, ucciso da un drone israeliano

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Giornalista morto a Gaza, reporter di Al Jazeera ucciso da un drone israeliano

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©Ansa

Mohammed Wishah è stato colpito mentre guidava sulla strada principale di Gaza City. A riferirlo è la stessa emittente tv che ha sottolineato come, dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023, il numero di reporter palestinesi uccisi nel conflitto sia salito a 262

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Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva del Qatar, aggiungendo che verranno forniti ulteriori dettagli a breve. Wishah "è stato preso di mira e brutalmente ucciso mentre guidava sulla strada principale di Gaza City", riferisce un giornalista dell'emittente dalla città, aggiungendo che con questa uccisione il numero di giornalisti palestinesi morti a causa dei raid israeliani dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023 è salito a 262 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE).

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