La Cina ha avuto un ruolo nell'accordo tra Iran e Usa? Cosa sappiamo

Secondo agenzie di stampa ma anche secondo una ricostruzione fatta dal “ New York Times ”, Pechino avrebbe cercato di operare prima attraverso intermediari ma in seguito si sarebbe esposta attraverso contatti diretti con il governo iraniano al fine di facilitare una prima intesa con gli Usa

Non solo il Pakistan. Secondo alcune indiscrezioni anche la Cina sarebbe intervenuta per persuadere Teheran ad accettare la tregua provvisoria con gli Stati Uniti, con un contatto diretto con l'Iran stesso. Lo ha segnalato l'agenzia Ap rilanciata dalla Tass ma ne ha parlato anche il “New York Times”. In un primo momento, sempre stando alle informazioni trapelate, Pechino avrebbe cercato di operare attraverso intermediari, compreso proprio il Pakistan, la Turchia e l'Egitto ma in seguito si sarebbe esposta attraverso contatti diretti con il governo iraniano al fine di facilitare una prima intesa.

La conferma degli Usa

Intanto, una conferma è arrivata. Gli Stati Uniti hanno avuto, infatti, colloqui di "alto livello" con la Cina sull'Iran. Lo ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa.

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