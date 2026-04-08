Caro carburante e voli cancellati, come possono tutelarsi viaggiatori

Anche altre associazioni, come il Codacons, sono intervenuti in questi frangenti di caos. In un momento come quello attuale, caratterizzato da grande incertezza su quanto accadrà anche sul fronte della guerra in Iran, "è importante evitare allarmismi che possono avere ripercussioni sugli operatori turistici, già messi a dura prova dalla crisi in Medio Oriente, ma al tempo stesso è fondamentale fornire informazioni corrette ai cittadini che si accingono ad organizzare viaggi e vacanze", ha spiegato la stessa Codacons. Secondo la quale, tra l'altro, "stipulare un’assicurazione di viaggio può essere di aiuto in questo momento di grande incertezza, ma occorre ricordare che tali polizze hanno un costo, non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali ed esclusioni".

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