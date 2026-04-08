Dopo che Washington e Teheran hanno concordato una tregua di due settimane, prima dello scadere del termine ultimo fissato da Trump, il prezzo del petrolio è diminuito. Il valore di un barile di greggio Brent con consegna a giugno è crollato di circa il 16%, raggiungendo il livello più basso da metà marzo: 92 dollari. Mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate, con consegna a maggio, ha registrato un calo simile: -18% (93,03 dollari)

Con il raggiungimento di un accordo iniziale tra Usa e Iran per un cessate il fuoco di due settimane, il prezzo del petrolio è crollato bruscamente, attestandosi sotto i 100 dollari al barile. Il valore di un barile di greggio Brent con consegna a giugno è diminuito di circa il 16%, raggiungendo il livello più basso da metà marzo: 92 dollari. Mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti), con consegna a maggio, ha registrato un calo simile: -18%, toccando la cifra di 93,03 dollari. I prezzi del petrolio restano un indicatore chiave dell'inflazione e delle preoccupazioni economiche sul mercato. Ma secondo gli analisti in prospettiva, anche con un accordo di pace, Teheran potrebbe sentirsi incoraggiata a minacciare lo Stretto più frequentemente e il mercato terrà conto del rischio accresciuto.

La tregua tra Stati Uniti e Iran

Washington e Teheran hanno concordato la tregua poco prima della scadenza del termine fissato da Trump, che aveva minacciato attacchi su larga scala contro il settore energetico iraniano se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz entro la mezzanotte dell'8 aprile. Entrambe le parti hanno annunciato la tregua poco prima della scadenza. Lo stretto, arteria cruciale per il commercio globale di petrolio e gas, era stato di fatto bloccato dall'Iran durante il conflitto, determinando un forte incremento dei prezzi del petrolio. Ora, come annunciato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il transito attraverso lo stretto sarà “possibile in sicurezza per due settimane”.

Il cessate il fuoco in Medio Oriente

La tregua, che include anche Israele, ha "effetto immediato" e vale anche per il Libano e "altrove". L'arco temporale concordato da Washington e Teheran offrirà alla diplomazia una chance per trovare un accordo di pace: le trattative inizieranno a Islamabad il 10 aprile. Intanto, la Casa Bianca si prepara a inviare il vicepresidente JD Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.