Va poi ricordata una circostanza in cui il viaggiatore ha diritto a rescindere il contratto senza il pagamento delle penali e con il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute. Stando all’articolo 41 del Codice del turismo, la risoluzione del contratto può scattare in “circostanze inevitabili e straordinarie” che si verificano nel “luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze” e che incidono in modo sostanziale “sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione”. In questo caso il viaggiatore ha diritto, come detto, a recuperare l’intera quota pagata in anticipo per la prenotazione del pacchetto senza tuttavia avere il diritto a ricevere alcun “un indennizzo supplementare”.