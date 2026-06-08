Nelle scorse settimane Il Sole 24 Ore ha rivelato che dai recenti controlli effettuati dal Fisco è emerso un numero di frodi e illeciti altissimo che ha portato a bloccare nei primi tre mesi del 2026 un totale di 4,1 miliardi di euro di crediti, un valore che è pari al 33% del totale dei crediti maturati per le spese nel 2025. Il piano straordinario di analisi e controllo messo in atto dal Fisco si è basato su controlli preventivi e attività di analisi del rischio per individuare crediti con un identikit di pericolosità legato alle potenziali frodi collegate con le comunicazioni di cessioni del credito o sconto in fattura.

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