Gli interventi che determinano un aumento del valore commerciale dell’immobile impongono l’aggiornamento della rendita catastale entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. Questo passaggio è fondamentale perché la rendita costituisce la base di calcolo per l’Imu e incide anche sulle imposte di registro in caso di compravendita. La Legge di Bilancio 2024 ha rafforzato in modo esplicito l’attività di monitoraggio, dando avvio a una serie di controlli sistematici già iniziati lo scorso anno.

