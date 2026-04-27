Superbonus, una casa su 2 non in regola con il Catasto

Le comunicazioni mirano a regolarizzare gli immobili i cui lavori di ristrutturazione hanno comportato un aumento di valore (es. miglioramento classe energetica, aumento superficie), ma che non sono stati aggiornati al catasto. Su 3.500 pre-controlli conclusi al 31 dicembre 2025, ben 1.550 immobili hanno evidenziato la necessità di regolarizzazione ascolta articolo

Mappatura degli immobili non censiti e verifica della corretta classificazione catastale degli edifici ristrutturati con il Superbonis. Su 3.500 pre-controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate (e conclusi al 31 dicembre 2025), ben 1.550 immobili –quasi uno su due – hanno evidenziato la necessità di regolarizzazione. Una situazione che coinvolge centinaia di migliaia di proprietari che hanno ristrutturato casa usufruendo di Superbonus, ecobonus e altri incentivi.

L'operazione di controllo L'Agenzia delle Entrate ha inviato 45.000 lettere ai proprietari di immobili che hanno beneficiato dei bonus edilizi, incluso il Superbonus, senza aggiornare la rendita catastale. Le lettere rappresentano un invito alla "compliance" (regolarizzazione spontanea) per sanare la propria posizione ed evitare accertamenti più pesanti. Le comunicazioni mirano a regolarizzare gli immobili i cui lavori di ristrutturazione hanno comportato un aumento di valore (es. miglioramento classe energetica, aumento superficie), ma che non sono stati aggiornati al catasto. L’Agenzia sta utilizzando strumenti di analisi avanzata basati su algoritmi di intelligenza artificiale per individuare le cosiddette “case fantasma”, ovvero immobili mai registrati o non correttamente dichiarati. Il metodo combina la cartografia catastale con immagini aeree, consentendo una lettura incrociata del territorio. A fine 2025 la fotointerpretazione ha già coperto il 75% del territorio nazionale, con l’obiettivo di raggiungere l’85% nel corso del 2026 e completare la mappatura entro il 2027. Vedi anche Casa, anagrafe proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapere