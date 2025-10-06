Superbonus e catasto, controlli su 1.800 immobili: cosa sappiamo

L'uso del Superbonus, con le migliorie apportate agli immobili, aumenta il valore dell'edificio, e ciò vale anche ai fini catastali. E così è partito un minuzioso check-up sulle case, con tanto di rilevazioni aeree e costruzione delle relative mappe. Sono infatti stati controllati quegli immobili che sul catasto valgono poco o nulla, e che invece hanno speso parecchio per essere ristrutturati. Lo screening ha riguardato circa 3mila immobili, con il faro del Fisco che per il momento si è concentrato sui primi 1.800. Completati i controlli preliminari, è ora in atto un confronto con i proprietari.

