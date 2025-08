Prima casa, in che caso le agevolazioni valgono anche per riacquisto?

Viene sancito anche il principio per cui si può godere del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Siccome va a coprire i casi in cui si è comprata una nuova casa (sempre non di lusso) entro 12 mesi dalla vendita di un immobile acquistato in precedenza usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, non c’è motivo di escluderlo per esperienze come quella del contribuente che si è rivolto al Fisco. Si precisa che il bonus è usufruibile “fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al primo acquisto”. Non solo: il bonus può essere riconosciuto anche quando si procede al nuovo acquisto agevolato ancora prima di aver venduto la prima abitazione. Si perde il diritto al credito soltanto nel momento in cui siano passati due anni senza averla venduta.

Per approfondire: Bonus edilizi, rischio evasione fiscale in aumento per 10 milioni di case