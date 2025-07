Imu, impennata di ruderi abbandonati: Frosinone prima tra le province

Ma che cos’è l’Imu? Dal 2013, l’imposta municipale unica non si paga sulla prima casa, cioè sull'abitazione nella quale si vive abitualmente e si ha la residenza anagrafica. Un’eccezione è rappresentata dalle case di lusso, anche se utilizzate come abitazione principale. Dall’imposta sono escluse anche le pertinenze, dalla cantina al box purché nel limite di una per categoria. Tuttavia, se una di queste pertinenze viene affittata bisogna pagare l'Imu.

Oltre alla seconda casa, l’Imu va pagato per immobili in affitto o concessi in comodato, e per quelli non utilizzati direttamente dal proprietario. Sono previste esenzioni e riduzioni dell’imposta.