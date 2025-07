Intenzione di acquisto delle famiglie in aumento a luglio in Italia

In prospettiva

Anche la stagione dei saldi dimostra l'interesse che si affievolisce nell'acquisto, solo il 40% delle famiglie approfitta del risparmio mentre un altro 40% dà solo un'occhiata alle occasioni. Il budget per 6 italiani su 10 arriva un massimo di 300 euro e la gran parte (77%) saranno spesi per l’abbigliamento. Certo le intenzioni d’acquisto tornano in area positiva (+17%) dopo un giugno “difficile” ma per i saldi estivi non c’è più l’attesa di una volta perché le promozioni si sono moltiplicate durante l’anno. Gli esperti invitano alla cautela: se da un lato l’aumento della propensione alla spesa è un segnale incoraggiante per l’economia, dall’altro è necessario monitorare l’andamento dei redditi reali e della precarietà lavorativa. La sfida per i prossimi mesi sarà quella di trasformare l’impulso al consumo in una crescita sostenibile, che non lasci indietro le fasce più fragili della popolazione.