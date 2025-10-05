Bonus casa, come mantenere le agevolazioni sull'immobile in eredità

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (perché è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso. Tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue.