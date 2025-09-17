Bonus elettrodomestici, gli apparecchi inclusi nel decreto in arrivo

"Dal nostro punto di vista siamo prontissimi a partire e abbiamo sollecitato più volte al Ministero un rapido completamento dell’iter. Tuttavia, senza la piattaforma che consenta ai cittadini di ottenere concretamente il bonus, il rischio è che resti solo un annuncio, mentre i consumatori hanno bisogno di certezze. Siamo stati convocati il 17 settembre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: ci auguriamo che quella sia l’occasione definitiva per chiarire tempi e modalità operative. Ogni giorno di ritardo priva le famiglie di un sostegno concreto agli acquisti e rallenta il percorso verso la transizione energetica. Non c’è più tempo da perdere: la misura deve diventare realtà subito”, ha dichiarato Davide Rossi, direttore generale di Aires, l'Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati

