Dal bonus psicologo al bonus elettrodomestici, in autunno sussidi per 2 miliardi: l'elenco
Introduzione
In autunno è in arrivo una serie di bonus in favore delle famiglie meno abbienti: alcune agevolazioni sono già partite, altre sono in dirittura d'arrivo. Si tratta di incentivi e sussidi che, nel loro complesso, valgono oltre 2,1 miliardi di euro. A fare i conti è Assoutenti, che riassume l'elenco dei contributi di cui le famiglie possono beneficiare, prestando però attenzione alle nuove condizioni e ai diversi requisiti previsti. Ecco cosa sappiamo
Quello che devi sapere
I bonus d’autunno
Tra i bonus d’autunno c’è il bonus psicologo, che parte il 15 settembre: i fondi stanziati per il 2025 sono 9,5 milioni di euro. Il bonus elettrodomestici è invece in attesa di decreto attuativo e per il 2025 prevede 50 milioni di euro. Per il bonus asili nido ci sono a disposizione 937,8 milioni di euro. Per il bonus auto elettrica la partenza è prevista ad ottobre, dopo che verrà avviata la piattaforma: sono stati stanziati 597,3 milioni di euro. Per la Carta dedicata a te, poi ci sono 500 milioni. Il bonus sport ha a disposizione 30 milioni, quello per l'affitto degli studenti fuorisede 16,2 milioni di euro
Le criticità
Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, però avverte: "Si apre la stagione autunnale dei bonus, strumento che, se utilizzato in modo corretto, può contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà. Non mancano però le criticità: dai fondi insufficienti, come nel caso del Bonus psicologo i cui stanziamenti potranno coprire poco più di 6mila domande, ai ritardi dei decreti attuativi, come nel caso dell'incentivo per gli elettrodomestici. Ci sono poi limiti e condizioni che restringono la platea dei beneficiari, come l'obbligo di residenza in un'area ad alto pendolarismo per godere del bonus auto elettriche". Ecco le misure e la cifra complessivamente stanziata per il 2025
Bonus psicologo
Il bonus psicologo parte dal 15 settembre e per il 2025 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro. Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale: fino a 1.500 euro per chi ha Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro; 500 euro per chi ha Isee tra 30 e 50mila euro. Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l'una, con erogazione diretta al professionista
Bonus elettrodomestici
Per il bonus elettrodomestici per il 2025 sono stati stanziati 50 milioni di euro ma per la partenza si aspetta il decreto attuativo. L’agevolazione copre fino al 30% del costo di un elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Il bonus è valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici, che devono essere stati realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici. Ad esempio: lavatrici e lavasciuga devono avere classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016
Bonus asili nido
Per il bonus asili nido sono stati stanziati 937,8 milioni di euro. Il valore del bonus varia a seconda del reddito e della data di nascita dei bambini. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, infatti, va da 1.500 euro (Isee minorenni superiore a 40mila euro) a 3mila euro (Isee fino a 25mila euro). Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024, invece, fino a 3.600 euro annui (Isee minorenni inferiore ai 40mila euro)
Bonus auto elettrica
A ottobre è prevista la partenza del bonus auto elettrica: stanziati 597,3 milioni di euro. L'incentivo è diretto a cittadini e microimprese che acquistano un’auto elettrica rottamando una vecchia vettura. L'importo del bonus è di 11mila euro con Isee fino a 30mila euro, 9mila euro con Isee tra i 30 e i 40mila euro. Per le microimprese l'importo dell'incentivo coprirà fino al 30% del prezzo d’acquisto del veicolo con un massimale di 20mila euro. Per ottenere il bonus è necessario rispettare una serie di condizioni: rottamare un'auto con motore fino a Euro 5; acquistare una vettura elettrica con prezzo massimo fissato a 35mila euro Iva esclusa (42.700 euro Iva inclusa); risiedere in un'area urbana funzionale individuata dall'Istat
Carta Dedicata a te
Per la Carta Dedicata a te sono previsti 500 milioni di euro. Si tratta di un contributo economico di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro annui. A differenza degli altri anni, non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi come assegno di Inclusione; Carta acquisti; Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità; Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione
Bonus sport
Per il Bonus sport sono stanziati 30 milioni di euro. È un contributo per le famiglie ai fini della partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche, pari a 300 euro per figlio. È riservato ai nuclei con Isee minorenni fino a 15mila euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Ogni famiglia potrà richiedere l'agevolazione per un massimo di due figli
Bonus affitto studenti fuorisede
Per il Bonus affitto studenti fuorisede sono previsti 16,2 milioni di euro. È valido per chi ha l’Isee sotto i 20mila euro e non riceve altri contributi pubblici. Per beneficiare dell'incentivo, l'ateneo dove è iscritto lo studente non deve avere residenze universitarie. Inoltre, servirà dimostrare di essere in regola con gli esami. L'importo massimo previsto del bonus è di 279,21 euro
