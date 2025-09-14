Tra i bonus d’autunno c’è il bonus psicologo, che parte il 15 settembre: i fondi stanziati per il 2025 sono 9,5 milioni di euro. Il bonus elettrodomestici è invece in attesa di decreto attuativo e per il 2025 prevede 50 milioni di euro. Per il bonus asili nido ci sono a disposizione 937,8 milioni di euro. Per il bonus auto elettrica la partenza è prevista ad ottobre, dopo che verrà avviata la piattaforma: sono stati stanziati 597,3 milioni di euro. Per la Carta dedicata a te, poi ci sono 500 milioni. Il bonus sport ha a disposizione 30 milioni, quello per l'affitto degli studenti fuorisede 16,2 milioni di euro